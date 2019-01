Alle schillerten für Charity-Lady Jeannine Schiller

Schillernd – und das im wahrsten Sinne des Wortes – war die Neujahrsempfang-Einladung von Charity-Lady Jeannine Schiller im Hotel Hilton Vienna am Stadtpark. Besonders auffallend an diesem Abend, nicht nur die Gastgeberin selbst setzte auf eine Pailletten-Robe, sondern es glitzerte und glänzte an allen Ecken und Enden, beziehunsgweise an vielen Promi-Damen.