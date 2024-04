"Alle neune" für Berndorf-Intendantin Kristina Sprenger

"Sozusagen ein gemeinsames Aufwärmen für das Stück", sagte Schauspieler Markus Freistätter (gibt den Studenten Alfred Binder). Premiere wird am 11. Juli gefeiert, die Proben beginnen Mitte Mai. "Wir spielen zu meinem 10-jährigen Jubiläum die Mutter aller Komödien in einer eigenen Fassung", so Sprenger. "Ich freue mich riesig das zu spielen. Das ist so ein Legendenstück", meinte Freistätter.