Opernball-Absage: Was Lugner, Großbauer, Sarata und Co. darüber denken

Wie der KURIER aus ORF-Kreisen erfuhr, ist wirklich etwas geplant, die Zuseher müssen also am 24. Februar nicht aufs Opernball-Feeling verzichten. So soll eventuell ein Quiz mit Promis und Opernballexperten angedacht werden.

„Aber, was ich auf keinen Fall machen werde: Ich werde weder zu Hause noch sonst wo mit dem Hohenlohe tanzen“, stellt Wagner-Trenkwitz grinsend klar.

Tanzen, aber diesmal halt nur im Garten, wird Malerin Maria Lahr, die schon 42 Mal den Opernball besucht hat und mit der Absage gar nicht glücklich ist. „Ich bin schockiert. Mir kommt vor, in Österreich geht die Kultur schön langsam verloren. Man hätte ja die Besucherzahl etwas dezimieren können und beim Einlass zusätzlich auch einen Testnachweis verlangen können. Tanzen macht doch glücklich.“