Absage: Keine Subvention und zu wenig Sponsoren für den Rosenball

„Grauer Nebel erfüllt mein Gemüt, weil ich Euch leider sagen muss, dass es dieses Jahr keinen Rosenball geben wird“, so Veranstalter Holger Thor (alias Miss Candy). Heißt, die Liebhaber des schrill-schrägen Tanzvergnügens müssen sich am 20. Februar leider in Verzicht üben. Keine Subventionen und zu wenige Sponsoren nennt Thor als Grund für die Absage.

„Diese Ausfälle hätte ich an anderer Stelle noch ausgleichen können, jedoch sah sich der Rosenball darüber hinaus auch mit massiven Preiserhöhungen in diversen Bereichen konfrontiert, die maßgeblich zur Durchführung des Balles notwendig sind“, meint er.

Das ganze Statement: