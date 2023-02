60.000 Euro für ein Date mit Wiens Bürgermeister Michael Ludwig

„Ich bin davon begeistert, dass eine so hohe Summe für den guten Zweck eingenommen werden konnte. Für mich als Wiener Bürgermeister ist es wichtig, trotz der aktuellen Herausforderungen den sozialen Zusammenhalt und das Gemeinsame in den Vordergrund zu stellen. Ich danke den großzügigen Spendern und freue mich darauf, sie durch das Wiener Rathaus zu führen“, so der Bürgermeister auf KURIER-Nachfrage.

Aber auch bei der Tombola gingen die Lose „weg wie warme Semmeln“, um es in den Worten von ZiB-Moderatorin Nadja Bernhard zu sagen.

Schlussendlich konnten 295.874 Euro für „Licht ins Dunkel“ dem Publikum präsentiert werden. Für den Ohrenschmaus sorgten Geiger Yury Revich, Sopranistin Camilla Nylund und Tenor Anton Saris, fürs kulinarische Wohl Top-Koch Andreas Wojta gemeinsam mit Do&Co.

In den Wiener Studios des MMC Hauses mit dabei: Studio2-Moderator Norbert Oberhauser, Finanzstadtrat Peter Hanke und Grande Dame Birgit Sarata.