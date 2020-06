Austria's Next Topmodel: "Als Kind schon selbstbewusst"

Schwach war er nie auf der Brust. Doch einen Tag, nachdem seine Tochter "Austria’s next Topmodel" (ANTM) auf PULS 4 gewonnen hat, schwoll sie vor lauter Stolz auf " Arnold Schwarzenegger "-Größe an. Herbert Hausmair ist Wirt aus Leidenschaft (in Hausmair’s Gaststätte in der Lerchenfelder Straße gibt’s das beste Beuschel der Welt) und jetzt auch "schönster Vater Österreichs".



Das frischgebackene Topmodel ist seine Erstgeborene und deshalb sein ganz besonderer Augenstern. Herbert Hausmair: "Dass die Antonia in die Vorausscheidung kommt, war für mich von Anfang an klar. Sie war als Kind schon selbstbewusst. Obwohl sie für mich immer mein Wurmilein sein wird. Ihr Lieblingssatz war einmalig – sie wird einmal die Welt beherrschen, und ich darf ihr Sklave sein."