Horowitz zeigt flambierte Promis

Besonders das Foto mit Helmut Qualtinger, Fatty George und Al Fats Edwards im Schnee zog alle Blicke auf sich: " Helmut Qualtinger war mein Nachbar. Wir haben beide im Gemeindebau in der Daringergasse gewohnt. Einmal hat er angerufen und mich ins Burgenland zitiert: Er und seine Freunde würden als die Heiligen Drei Könige von Haus zu Haus ziehen....". Das sei an einem besonders eisigen Sonntag im Jänner, Ende der 60er Jahre, gewesen: "Es war so kalt, dass wir zum Aufwärmen immer wieder auf ein Achterl ins Wirtshaus eingekehrt sind."

Auch mit Klaus Maria Brandauer ist Horowitz seit 1970 befreundet, nachdem er ihn als "junger Bursch" bei seinem ersten Josefstadt-Auftritt fotografierte. Wenige Jahre später lud ihn Brandauer als einer der ersten in seine neue 250m2 Wohnung in die Wiener City ein:"Er war gerade erst eingezogen und hatte nur eine Matratze und einen Fernseher aufgestellt. Bei meinem Besuch entstand der Schnappschuss mit seiner Frau Karin." Die 90 Original-Gelatin-Vintage-Prints – darunter viele bisher unveröffentlichte Unikate – werden noch bis 31. Dezember 2014 im "Lichterloh" (1060 Wien, Gumpendorfer Straße 15-17) gezeigt.