Ausnahme: Gwyneth Paltrow zeigt 17-jährigen Sohn Moses

Moses' Geburtstag dürfte die Familie nach den Ereignissen der letzten Wochen entspannt verbracht haben. Erst kürzlich hatte Paltrow in einem Schadenersatzprozess um einen Skiunfall einen Sieg errungen. Acht Geschworene im US-Staat Utah entschieden Ende März, dass die Schauspielerin keine Schuld an dem Unfall hatte, der sich 2016 zugetragen hatte. Die Jury gab dagegen dem Kläger, einem heute 76-Jährigen, die komplette Schuld an dem Vorfall. Er muss ihr nun eine symbolische Entschädigung von einem US-Dollar zahlen.