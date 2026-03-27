Ausgeplaudert: Was läuft da zwischen Nicole Kidman und Simon Baker?

Es brodelt mal wieder in Hollywoods Gerüchteküche. Klatschpresse, Fans und Society-Experten wie Perez Hilton fragen sich unisono, ob es zwischen Nicole Kidman und Simon Baker am Set ihres gemeinsamen Films geknistert haben könnte. Nicole Kidman händchenhaltend mit Simon Baker Kidman selbst heizte Spekulationen um eine mögliche Romanze an, als sie sich mit ihrem Co-Star bei der Premiere ihrer neuen Serie "Scarpetta" Anfang des Monats händchenhaltend präsentierte. In dem Krimidrama spielen die beiden ein Paar. Aber sollte es etwa auch privat gefunkt haben?

Kidman, die sich im vergangenen Jahr von ihrem Ex-Mann Keith Urban trennte, schwärmte bei der Premiere jedenfalls über die Chemie, die zwischen ihr und Baker während der Dreharbeiten herrschte. Es würde zwischen ihnen "einfach knistern". Ihr Co-Star heizte die Liebesgerüchte zusätzlich an, als er schelmisch meinte: "Ich küsse niemanden und spreche dann darüber." "Wir kennen uns schon einen Großteil unseres Lebens" Und dann berichtete die britische Sun auch noch, dass die beiden Schauspieler angeblich Anfang des Monats beim Schmusen auf einer Aftershow-Party gesehen wurden. Es deutet also einiges darauf hin, dass sich die beiden Serien-Stars auch privat angenähert haben könnten. Befreundet sind die Kidman und Baker schon eine halbe Ewigkeit. Kennengelernt haben sie sich über Bakers Ex-Frau Rebecca Rigg, die sich bei einem Casting in Australien in ihren späten Teenagerjahren auf Anhieb gut mit Kidman verstand. Beide spielten 1985 in verschiedenen Folgen der australischen Kinderserie "Winners" mit, bevor sie in den 1990er-Jahren in die USA zogen und dort berühmt wurden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Connie Chornuk/Prime / Connie Chornuk/Prime Nicole Kidman und Simon Baker in "Scarpetta"

"Wir kennen uns schon einen Großteil unseres Lebens. Ich wollte schon immer etwas Bedeutendes mit Simon machen", erzählte Kidman gegenüber Daily Telegraph, dem sie auch verriet, wie sie sich bei den Kuss-Szenen mit ihrem Kumpel fühlte: "Ich fand es nicht komisch. Wir haben uns ja schon vorher auf die Wange geküsst. Wir haben uns oft umarmt. Wir haben zusammen gewohnt." "Und wissen Sie, die Frau, mit der ich aufgewachsen bin, war lange Zeit mit ihm verheiratet", fügte die Oscar-Preisträgerin hinzu. "29 Jahre lang. Wir sind uns also sehr ähnlich. Ich denke, durch unsere gemeinsame Geschichte ist diese Verbindung ganz natürlich, wir mussten nichts daran arbeiten, sie ist einfach da." Insider gibt Auskunft Ein Insider erzählt indes gegenüber Woman"s Day über die Verbindung, dass es "immer eine rein platonische Freundschaft" gewesen sei. "Nicole hat sich nie auf eine intime Beziehung mit Simon eingelassen, weil sie Angst hätte, etwas zu tun, was ihre Freundschaft oder ihre Freundschaft mit Simons Ex-Frau gefährden könnte." Über Baker heißt es indes, "dass Simon alles stehen und liegen lassen würde, um mit Nicole zusammen zu sein."