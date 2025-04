Ausgeplaudert: Michelle Obamas Bruder gegen Beziehung mit Barack

Bruder hielt Brack Obama anfangs nicht für den Richtigen

Im Gespräch mit ihrem Bruder zeichnete Michelle Obama nun einmal mehr das Bild einer Ehe, die Hindernissen und Kritik trotzt. In ihrem Podcast "IMO", den die zweifache Mutter zusammen mit ihrem Bruder Craig Robinson betreibt, wurde bekannt, dass dieser zunächst an der Ernsthaftigkeit der Beziehung seiner Schwester zum damals noch zukünftigen Präsidenten der USA zweifelte. "Also fing Michelle an, mit Barack auszugehen, und wir wussten nicht, wer dieser Typ war. Wir dachten nur: 'Barack? Wer heißt denn so?'", erinnerte sich Robinson im Podcast.

Er dachte zunächst, die neue Beziehung seiner Schwester würde lediglich "einen Monat anhalten, wie die meisten Beziehungen". "Das stimmt nicht. Ich hatte schon viele langjährige Freunde", scherzte die ehemalige First Lady. "Ich würde diese Typen nicht als Freunde bezeichnen", konterte ihr Bruder.