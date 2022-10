Aus Lokal geworfen: Restaurant-Besitzer erhebt Vorwürfe gegen James Corden

Einmal hätten der Entertainer und seine Frau das Restaurant Balthazar besucht. Cordens Frau hätte ein Omlett bestellt. "Ein paar Minuten, nachdem sie das Essen erhalten hatten, rief James ihre Kellnerin M. K. an und sagte ihr, dass sich ein wenig Eiweiß mit dem Eigelb vermischt hatte", erzählt McNally in seinem Posting. Das Gericht sei schließlich neu gekocht worden, sei aber "leider mit hausgemachten Pommes anstelle von Salat" serviert worden. Corden habe daraufhin angefangen, den Kellner wie verrückt anzuschreien: "Du kannst deinen Job nicht machen! Du kannst deinen Job nicht machen! Vielleicht sollte ich in die Küche gehen und das Omelett selbst kochen!"

James Corden soll sich entschuldigt haben

Der angeprangerte Corden soll sich inzwischen bei dem Balthazar-Besitzer entschuldigt haben, berichtet People. "James Corden hat mich gerade angerufen und sich vielmals entschuldigt", schrieb McNally zu einem weiteren Foto des Moderators auf Instagram. Da er an zweite Chancen glaube, dürfe Corden auch wieder sein Lokal besuchen. Unter einer Bedingung: "Wenn James Corden mich also neun Monate lang seine Late Late Show moderieren lässt, werde ich sein Verbot von Balthazar sofort aufheben."

Der Moderator selbst hat sich zu den Vorwürfen bisher nicht geäußert.