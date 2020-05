Auf Du und Du mit Affen und Stars

Jane Goodall ist nicht nur mit Schimpansen befreundet. Auch mit internationalen Stars pflegt die bekannte Affenforscherin ein Nahverhältnis. Aus gutem Grund, wie die UN-Friedensnobelpreisträgerin am Mittwoch bei einer Benefizgala in der Residenz der britischen Botschaft in Wien erklärte: "Jeder, der sich für meine Institute engagiert, ist wichtig. Um aber noch mehr Menschen auf unsere Arbeit aufmerksam zu machen, brauchen wir bekannte Sympathieträger."