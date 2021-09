Auf dem Bildschirm Geschwister, im echten Leben liiert

Dass die beiden einmal ein Liebespaar waren, ist nun wirklich schon lange her. Matthew Broderick und "Dirty Dancing"-Star Jennifer Grey spielten im Film "Ferris macht blau" Bruder und Schwester. Am Set funkte es zwischen ihnen und sie waren vorübergehend zusammen. 1987 kam es allerdings zur Trennung, nachdem Broderick und Grey in einen schweren Autounfall verwickelt waren. Bevor ihr gemeinsamer Film veröffentlicht wurde, beschloss das Ex-Paar, gemeinsam eine romantische Reise nach Irland zu unternehmen. Als Broderick eine kurvenreiche Straße entlangfuhr, krachte er in ein Fahrzeug mit zwei einheimischen Frauen. Die beiden Frauen starben bei dem Unfall, während Broderick und Grey überlebten. Broderick wurde zu Bußgeld verurteilt. Die Beziehung der beiden Stars hielt der Tragödie aber nicht stand.