Auf der Hochzeit von Mr. & Mrs. Rogan

Johnnie Walker Black Label aus der Drei-Liter-Flasche. Hochprozentig begannen Sonntagnachmittag in San Diegos Westgate Hotel die Feierlichkeiten von Markus Rogans Hochzeit. Schwiegerpapa Michael Cobb schenkte nicht nur dem Bräutigam beim Umkleiden in der Hotel Suite der Herren kräftig ein. Auch Rogans Trauzeugen – darunter sein Bruder Daniel – stimmten sich mit Whiskey auf die jüdisch-orthodoxe Zeremonie ein. "Es erinnert mich an die letzten Minuten vor einem Wettbewerb", beschrieb Rogan seinen Gemütszustand während er in den Smoking schlüpfe, den er bereits 2005 bei der Moderation des Life Balls in Wien getragen hatte: " Donatella Versace hatte ihn für mich angefertigt. Seit damals habe ich ihn nicht mehr angehabt." Den Vormittag hatte Rogan (32) am Strand verbracht: "Ich war mit den Burschen drei Stunden lang surfen".