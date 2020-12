Auch US-Sängerin Sia erhebt Vorwürfe gegen Shia LaBoeuf

Das Statement der 44-Jährigen folgt den Anschldigungen von LaBoeufs Ex-Freundin, der Sängerin FKA twigs. Diese hatte den "Transformers"-Star wegen physischen und emotionalen Missbrauchs verklagt. Die bei einem Gericht in Los Angeles eingereichte Klage beschuldige LaBeouf des "unerbittlichen Missbrauchs", darunter sexueller Übergriffe, Tätlichkeiten und der Ausübung von emotionaler Qual, berichteten US-Medien."Ich will auf die Taktiken aufmerksam machen, die Menschen, die andere Menschen missbrauchen, nutzen, um einen zu kontrollieren und einem die eigene Handlungskraft zu nehmen", sagte FKA twigs, die eigentlich Tahliah Debrett Barnett heißt, der New York Times.