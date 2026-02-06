Ashton Kutcher und Mila Kunis: Körpersprache auf Red Carpet deutet auf Krise hin

Bei den 83. Golden Globes in Los Angeles wurden im Jänner in 27 Film- und Fernsehkategorien Preise vergeben. Die Golden Globes gelten als wichtiger Indikator für die kommenden Academy Awards, die am 15. März 2026 in Los Angeles stattfinden. Für einen Überraschungsauftritt bei der Preisverleihung sorgten Mila Kunis uns Ashton Kutcher. Das Ehepaar, welches sich aus der Öffentlichkeit weitgehend heraushält, präsentierte sich am 11. Jänner 2026 Seite an Seite im Beverly Hilton. Kunis stand an dem Abend auf der Bühne. Gemeinsam mit Keegan-Michael Key präsentierte sie den Preis für den besten Animationsfilm. Sie erschien zu den Golden Globes in einer Carolina Herrera-Robe und wurde von ihrem Ehemann begleitet - ein Moment zwischen den beiden auf dem roten Teppich sorgte jedoch für Spekulationen.

Über ein Jahrzehnt lang galten die Stars aus "Die wilden Siebziger" als eines der beliebtesten Paare Hollywoods. Laut einer Expertin für Körpersprache deutete Kutchers Körpersprache bei den Globes allerdings darauf hin, dass die beiden vielleicht nicht mehr ganz so ​​glücklich sind wie früher. Als sie gemeinsam über den Red Carpet schritten, um dann für ein Pärchenfoto vor den versammelten Presseleuten zu posieren, wirkten die beiden etwas unbeholfen. Zwar gaben Kutcher und Kunis ihr Bestes, professionell zu lächeln, während sie sich vor den Kameras unterhielten. Allerdings machten sie einen etwas steifen Eindruck. Vor allem Kunis, die kein Interesse daran zu haben schien, auf Kutchers Versuch, die Stimmung aufzulockern, einzugehen.

Körpersprache: Versuchte Kutcher, seine wahren Gefühle zu verbergen? Körpersprache-Expertin Traci Brown erklärt gegenüber dem Portal Nicki Swift, warum Kutcher und Kunis ihrer Meinung nach so unbeholfen wirkten. Demnach scheinen die beiden unterschiedliche Interessen zu verfolgen. "Sie ist total professionell, und er nimmt es nicht so ernst", kommentiert Brown den seltenen Auftritt des Paares, von dem Momentaufnahmen im Internet kursieren. "Das bringt ihn in einen inneren Konflikt." Brown bezweifelt dabei, dass Kutchers Körpersprache seine wahren Gefühle widerspiegele. "Schaut euch sein Lächeln an, sobald er in die Kameras schaut", sagte sie. "Es ist halb da und halb abwesend. Das ist fast unmöglich, außer man empfindet tatsächlich zwei verschiedene Emotionen gleichzeitig. Wahrscheinlich versucht er, seine wahren Gefühle zu verbergen."