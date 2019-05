Ashton Kutcher sagte in Mordprozess gegen "Hollywood Ripper" aus

Ihre Mitbewohnerin fand Ellerin am nächsten Tag in der Früh erstochen in der Wohnung. Vermutlich war die junge Frau in der Tatnacht kurz vor Kutchers Ankunft ermordet worden.

Als der Schauspieler davon erfahren habe, habe er die Polizei angerufen, um seine Fingerabdrücke auf der Haustür des Mordopfers zu erklären.

Michael Gargiulo ist wegen Mordes an zwei Frauen angeklagt

Der 43-jährige Michael Gargiulo, der als " Hollywood Ripper" Schlagzeilen machte, ist in Kalifornien wegen Mordes an zwei Frauen, darunter Ellerin, und wegen versuchten Mordes angeklagt. In einem weiteren Prozess wird ihm die Ermordung einer 18-Jährigen in Chicago im US-Bundesstaat Illinois vorgeworfen. Die brutale Gewaltserie soll 1993 mit der Ermordung seiner jungen Nachbarin in Chicago begonnen haben, als Gargiulo 17 Jahre alt war.