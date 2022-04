Ungefiltert und ungeschönt: Ashley Graham zeigt After-Baby-Körper

Das US-amerikanische Plus-Size Model Ashley Graham wurde Mitte Jänner zum ersten Mal Mutter von Zwillingen. Auf Instagram hat sie ihren Fans nun einen Blick auf ihren After-Baby-Körper gewährt und dabei ganz auf Filter und Retusche verzichtet.

Ashley Graham zeigt sich (fast) nackt nach Geburt

Knapp drei Monate nach der Geburt zeigt sich Graham nur mit einem Schlüpfer bekleidet im Badezimmer und fotografiert sich dabei vor einem Badezimmerspiegel. "Hi, neuer Bauch. Wir haben viel durchgemacht. Danke", schreibt sie unter unretuschierte Fotos, auf denen auch ein paar Schwangerschaftsstreifen zu sehen sind.

Fans finden es cool, dass sich die frischgebackene Zweifachmama keinen Druck macht, nach der Geburt zu ihrer früheren Form zurückzufinden und so offen zu der gedehnten Haut auf ihrem Bauch steht. "Es ist immer so erfrischend, Frauenkörper roh, ungefiltert und in all ihrer Pracht zu sehen", teilt eine Userin Graham mit. Und auch sonst gibt es viele Komplimente.