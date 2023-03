Einfach nur ehrlich, oder zu viel? Ashley Graham regt mit Ekel-Posting auf

Wie viele andere Stars gibt auch Model Ashley Graham auf Instagram Einblicke in ihr Leben. Derart ehrliche und lebensnahe Bilder, wie sie sie in ihrem jüngsten Posting zeigt, haben ihre Fans aber nicht erwartet.

Ashley Graham: Zehen-Foto ist ihren Fans ein Graus

Graham teilte diese Woche eine Reihe äußerst privater Aufnahmen - darunter ein Foto, auf dem sie nackt posiert. Sie bedeckt mit ihren Händen ihre Brüste, eine Tasche verhüllt ihren Intimbereich. Auf einem anderen Bild liegt sie mit ungemachten Haaren, einem Sweatshirt und einer Unterhose im Bett - und zeigt ihre Füße, die in Socken stecken, aus denen ihre Zehen rausragen. Auch beim herzhaften Mampfen zeigt sich Graham. Ein Schnappschuss, den sie in ihrer Diashow teilt, sorgt jedoch für angeekelte Kommentare: Ein Foto, auf dem sie ihren Fuß in Nahaufnahme zeigt, von dem sie gerade mit einer Nagelschere die Hornhaut abschneidet.