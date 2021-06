Ein echter Wiener begeistert die Modewelt

Sieben Jahre hat er bei Armani gewerkt und äußerst gute Arbeit geleistet, sodass Altmeister Giorgio den Wiener gar nicht gehen lassen wollte. Arthur Arbesser (33) entschied sich 2012 dennoch für sein eigenes Label.

Der Absolvent des Central Saint Martins College in London hat bislang drei Präsentationen gezeigt – Modepäpstin Suzy Menkes erklärte sich schon nach der Ersten ganz offiziell begeistert von dem österreichischen Jungtalent. Es sei die beste Präsentation, die sie seit 40 Jahren gesehen hat.

Auch Cathy Horyn, die Modekritikerin der New York Times, gibt sich jubelnd und wählte ihn ins Finale des hoch dotierten LVMH-Preises.

2015 dann der Aufstieg in die höchste Mode-Liga für den 33-Jährigen, der in Wien als Sohn eines Bankers und einer Pharmazeutin aufgewachsen ist: Er wurde als neuer Kreativdirektor bei Iceberg angefragt – und sagte zu. Für seine erste Show in Mailand gab es viel Beifall.

Der Einstand in der internationalen Mode-High-Class ist mehr als gelungen.