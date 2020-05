Arnulf Rainer: "Möchte bessere Bilder malen!"

Ich arbeite viel, aber ich liebe, was ich tue in jeder Sekunde." "Freizeit" und "Urlaub" wären deshalb für ihn Fremdwörter. Wünsche für die Zukunft habe der in Baden bei Wien geborene Maler nur einen: "Ich möchte bessere Bilder malen!"

Ein Wunsch, den die Gratulanten freilich zum Schmunzeln brachte. Darunter auch Neffe und Profil-Herausgeber Christian Rainer – und Gastgeber Klaus Albrecht Schröder, der am 15. September seinen 59. Geburtstag feiert und mit seiner Verlobten Nina Lerchner (33) verreist. Danach will das Paar nach zweieinhalb Jahren endlich "Ja" sagen. "Im Mai 2015 wollen wir heiraten", verriet Schröder.

Jubilar Arnulf Rainer erklärte indes, warum seine Bilder dem Betrachter oft ein unlösbares Rätsel mit auf den Weg geben: "Der Künstler macht aus der Lösung ein Rätsel."