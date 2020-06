Arnie in Wien: Treffen mit Trainingspartner

Zum Shoppen blieb Arnie leider keine Zeit, aber in Erinnerungen schwelgen, das ging sich aus. Mitte der 1970er-Jahre trainierte Florian im legendären Fitnesscenter "Zimmermann" im dritten Bezirk, in welchem auch der damals noch nicht so bekannte Schwarzenegger zur Bestform auflief, um hernach "Mister Universum" zu werden. Florian Macho: "Wir waren damals noch junge Burschen und sehr aufgeregt, wann immer Arnie dort trainierte. Die sportliche Motivation und Begeisterung für den Kraftsport hält bis heute an." Das wollte Arnold dann doch genauer wissen und fragte nach: "No, da schau ma, ob’st no trainiers tund ob no wos do is." Während des Händeschüttelns überprüfte er mit der zweiten Hand Machos Oberarm und stellte anerkennend fest: "Guat, do is no was. Bravo, weiter so!"

Der Ex-Gouverneur von Kalifornien traf in Wien vor allem seinen Sohn Patrick (18), der sich nach dem Schulabschluss gerade auf Europa-Trip befindet. Am Nachmittag lud sie Kanzler Werner Faymann zur Jause ein, abends spendierte Arnie seinem Sohn und dessen Freunden Schnitzel und Kaiserschmarrn in der City.