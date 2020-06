Armin Wolf: "Dann weiß man halt, dass ich 'Mad Men' mag"

Eric Schmidt

Ich habe noch kein Nackfoto von mir gepostet. Der Chef von, hat einmal gesagt, dass junge Amerikaner möglicherweise einmal das Recht auf eine neue Identität bekommen werden, wenn sie volljährig sind – damit der ganze Unsinn, den sie als Jugendliche online gestellt haben, sie nicht ein ganzes Leben verfolgt. Es gibt auch die gegenteilige These, wonach so viele Menschen so viel Unsinn von sich online stellen, dass es in 20 Jahren keinen mehr interessiert, weil es so normal ist.

Glauben Sie das? Es gibt doch immer jemanden, der einem anderen eins auswischen will?

Ja gut, dann posten Sie halt ein Foto von jemandem, der auf einer Party betrunken war. Wer war das bitte in seinem Leben noch nicht? Okay ich, weil ich keinen Alkohol trinke.

Jetzt haben wir doch noch etwas Privates erfahren. Weiter so. Verzichten Sie im Urlaub auf Twitter?

Vor einigen Jahren habe ich einen dreiwöchigen Urlaub auf einem Schiff gemacht, wo es kein Internet gab. Das war sehr erholsam und ich habe „Krieg und Frieden“ gelesen, ein Buch, das ich 20 Jahre vor mir hergeschoben hatte.

Hat es sich gelohnt?

Total. Ein großartiges Buch.

Viele Leute sagen nach dem Urlaub ohne Zeitung und TV gerne: „Wir haben eh nix versäumt.“ Hatten Sie das Gefühl nach drei Wochen auch?

Angenommen, Sie wären die letzten zehn Jahre im Koma gewesen, was hätten Sie schon versäumt?

Den neuen Papst, die vielen Fleischskandale. Ich könnte mir zum Beispiel nicht erklären, warum vegane Ernährung plötzlich so in ist.

Gut, es gibt einen neuen Papst, was an meinem Leben genauso viel ändert wie die Fleischskandale. Selbst, wenn sich die ganze Welt vegan ernährt, würde ich immer noch ein Schnitzel essen. Abgesehen davon lese ich trotzdem gerne Zeitung, weil mich einfach interessiert, was auf der Welt passiert.

Wir leben in einer Welt, die sich schnell verändert. Wird es Twitter in einigen Jahren noch geben?

Vor fünf Jahren waren praktisch alle österreichischen Studenten auf „StudiVZ“. Jetzt gibt es eine Internetseite mit dem Titel „Wann stirbt StudiVZ“ und einem Countdown. Dort sehen Sie, dass „StudiVZ“ in zehn Monaten tot sein wird. Davor gab es den großen Hype um „ MySpace“ oder „Second Life“, wo jeder seinen Avatar herumrennen ließ. Ich bin mir sicher, dass es „Social Media“ in 30 Jahren noch gibt, weil sie eine Funktion erfüllen, die es vorher nicht gab. Aber ob es Twitter in fünf Jahren noch gibt oder nicht: Wüsste ich das, würde ich eine Beratungsfirma aufmachen.

Was wäre mit dem ZiB-Job?