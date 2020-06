Armin Assinger: „Manche sagen: 'Du bist ein Arschloch!'“

Assinger

Ob er als Moderator oder Sportler besser war, willnicht beurteilen. „Aber es fühlt sich so an, als ob ich in den letzten elf Jahren das gerissen habe, was ich beim Skifahren nicht gerissen habe. Nur wäre es ohne die Vorgeschichte nicht möglich. Wie ein schönes Yin und Yang des Lebens.“ Sagt er heute. Die erste Zeit im Scheinwerferlicht war nicht immer schön. „Am Anfang der Millionenshow habe ich brutale Kommentare über mich ergehen lassen: ‚Du dumme Bauernsau, bleib daham bei deinen Kühen.‘ Damals konnte ich zwei Nächte nicht schlafen.“sensibel? „Genauso sensibel wie andere, die sich bemühen und Erfolg haben wollen. Aber man wird abgebrühter, weil man kapiert, der Mensch kritisiert lieber als zu loben. Die Halbwertszeit des Angeschlagenseins wegen so etwas nimmt rapide ab. Ich bin gut beim Negativ-Motivieren: Jetzt erst recht!“ Ein breites Lachen kündigt etwas Schelmisches an: „Wenn du von 100 Rennen nur vier gewinnst, musst du dich 96 Mal neu motivieren.“

Nicht ständig in der Öffentlichkeit zu sein, sei wichtig für Erfolg. „Ich glaube, man nervt die Menschen, wenn man immer seinen Senf abgibt. Im Vieraugengespräch diskutiere ich gerne, habe meine Meinung, die auch spinnert sein kann.“ Zum Reglementierungswahn unserer Welt etwa. „Ehrlich: Es ist noch nie eine 70er-Beschränkung abgeschafft worden, aber ständig kommt eine neue dazu.“