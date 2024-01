"Arielle" Halle Bailey wurde still und heimlich Mutter: So heißt ihr Sohn

Bailey war 2023 einem größeren Publikum durch ihre Darstellung der Meerjungfrau "Arielle" bekannt geworden. Im Vorfeld des Kinostarts musste sie sich mit einer Legion widerwärtiger YouTube-Downvoter herumschlagen, die wütend waren, weil sie nicht wie im Zeichentrickfilm eine weiße Rothaarige ist. Ein veröffentlichter Trailer löste einen schlimmen Shitstorm voller rassistischer Beleidigungen aus. Bailey betonte daraufhin, wie ermutigend der Trailer auf viele Menschen wirkte. Tatsächlich gingen auch Videos von begeisterten Kindern viral, die nicht glauben konnten, dass ihre Disney-Heldin Schwarz ist.

"Die Reaktion der Welt darauf zu sehen, war definitiv ein Schock", sagte Bailey dem Edition-Magazin. "Aber all die Reaktionen der Kinder, all der Braunen und Schwarzen jungen Mädchen, haben mich sehr emotional gemacht." Zahlreiche Clips, auf denen ihre Freude zu sehen war, hatten in den sozialen Medien die Runde gemacht.

Für Bailey, die mit ihrer Schwester Chloe als R&B-Duo Chloe x Halle bekannt wurde, war es die erste Kino-Hauptrolle.