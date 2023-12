Kurz nach Scheidung: Ariana Grandes neue Beziehung "wird ernst"

Ariana Grande: Insider gibt Einblicke in Beziehung mit Ethan Slater

Nachdem Grande und Slater vor Weihnachten in New York bei einem gemeinsamen Abendessen gesichtet wurden, heißt es jetzt in einem neuen Bericht, dass ihre Romanze ein "ernsthaftes" Niveau erreicht habe. Eine dem Duo nahestehende Quelle teilte nun People mit, dass die Liaison durchaus Langzeit-Potenzial habe.

"Ariana meint es ernst mit Ethan", behauptet der Insider. "Sie liebt es, mit ihm zusammen zu sein."