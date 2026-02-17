Paltrow-Tochter Apple reagiert auf Gerücht um Schulverweis wegen Mobbing
Gwyneth Paltrows und Chris Martins Tochter Apple Martin sah sich diese Woche gezwungen, Gerüchte zu dementieren, die um ihren vermeintlichen Schul-Ausschluss kursieren. Konkret reagierte die 21-Jährige auf die Behauptung, wegen Mobbings von der Schule geflogen zu sein.
In einer zeitlich begrenzt abrufbaren Story auf Instagram bezeichnete der Promi-Spross das Gerücht als "völlig unwahr".
Paltrow-Tochter von Highschool in L.A. geflogen?
Die Mobbingvorwürfe waren aufgekommen, nachdem Videoaufnahmen aufgetaucht waren, welche die Tochter des "Coldplay"-Frontmans und der Oscar-Preisträgerin während des Pariser Debütantinnenballs im Dezember 2024 scheinbar beim Versuch zeigten, ein spontanes Fotoshooting einer anderen Debütantin zu stören.
Apple wurde außerdem gefilmt, wie sie die Augen verdrehte, als sie die exklusive Gala Arm in Arm mit Graf Leo Henckel von Donnersmarck betrat.
Zwei Jahre nach ihrem Highschool-Abschluss kursierten daraufhin im Internet unbestätigte Behauptungen, wonach sie wegen Mobbings von einer Schule in Los Angeles verwiesen worden sei.
Apple Martin reagiert auf Mobbingvorwürfe
"Nur eine kurze Nachricht von mir", meldete sich die Promi-Tochter nun zu Wort. "Hallo! Ich wollte eigentlich nicht antworten, aber diese Geschichte ist komplett falsch und völlig übertrieben", schrieb Apple und fügte in ihrem schriftlichen Statement hinzu: "Ich bin noch nie von einer Schule geflogen, schon gar nicht wegen Mobbing. Ich verstehe vollkommen, wenn mich manche Leute nicht mögen, und das ist okay! Im Internet kann jeder seine Meinung äußern", fuhr sie fort. "Aber dieses Gerücht ist absolut unwahr. Ich bin nicht so ein Mensch, und jeder, der mich kennt, weiß das."
Tatsächlich hatte nach dem berüchtigten Debütantinnenball eine andere Teilnehmerin, Loppin de Montmort, Martin verteidigt und erklärt, sie sei "wirklich das netteste Mädchen überhaupt", das diese Gegenreaktion nicht verdiene.
Eine Quelle aus Paltrows Umfeld sagte damals der Daily Mail: "Apple ist verspielter und lustiger und wirklich ein richtiges Mädchen, das andere Mädchen unterstützt."
Apple Martin schloss die Crossroads School in Santa Monica, Kalifornien, im Juni 2022 ab. Im Anschluss begann sie im September 2022 ihr Studium an der Vanderbilt University in Nashville, wo sie derzeit studiert.
