Gwyneth Paltrows und Chris Martins Tochter Apple Martin sah sich diese Woche gezwungen, Gerüchte zu dementieren, die um ihren vermeintlichen Schul-Ausschluss kursieren. Konkret reagierte die 21-Jährige auf die Behauptung, wegen Mobbings von der Schule geflogen zu sein.

In einer zeitlich begrenzt abrufbaren Story auf Instagram bezeichnete der Promi-Spross das Gerücht als "völlig unwahr".

Paltrow-Tochter von Highschool in L.A. geflogen?

Die Mobbingvorwürfe waren aufgekommen, nachdem Videoaufnahmen aufgetaucht waren, welche die Tochter des "Coldplay"-Frontmans und der Oscar-Preisträgerin während des Pariser Debütantinnenballs im Dezember 2024 scheinbar beim Versuch zeigten, ein spontanes Fotoshooting einer anderen Debütantin zu stören.