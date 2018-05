Anthony Hopkins: Schockierende Aussage über seine Tochter

Hopkins selbst hatte sich 2002 gegenüber Howard Stern schon einmal über die Beziehung zu seiner Tochter geäußert.

"Ich nehme an, wir sind zerstritten. Ich denke nicht, dass sie etwas von mir wissen will. Ich hoffe es geht ihr gut. Die Scheidung von ihrer Mutter ist lange her und ich höre kaum von ihr, sie hat vermutlich ihre guten Gründe dafür." Damals gab der Hollywoodstar zu, in der Vergangenheit "selbstsüchtig" gehandelt zu haben.

Abigails Freunde sind sich sicher, dass auch Hopkins' jüngste Aussage sie schwer trifft. "Die ganze Sache tut ihr noch immer sehr weh. Die Beziehung zu ihrem Vater, beziehungsweise die nicht existierende Beziehung, hat einen großen Einfluss auf ihr Leben", zitiert die Daily Mail einen Nahestehenden der Schauspieler-Tochter.

Anthony Hopkins war drei Mal verheiratet. Nach seiner Scheidung von Petronella Barker heiratete er 1973 Jennifer Lynton, von der er sich 2002 ebenfalls scheiden ließ. Seit 2003 ist Hopkins mit der kolumbianischen Schauspielerin Stella Arroyave verheiratet. Abigail ist sein einziges Kind.