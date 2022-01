Anthony Hopkins und Martha Stewart: Filmrolle war Trennungsgrund

Es ist eine seiner größten Rollen, für die er beruflich große Anerkennung erhielt - privat schien Anthony Hopkins seine Darbietung von Hannibal Lecter im Film "Das Schweigen der Lämmer" aber nicht immer Glück gebracht zu haben. Martha Stewart gestand in der "Ellen DeGeneres Show", dass sie aufgrund der schaurigen Rolle ihre Beziehung mit dem Hollywood-Star beenden musste.

Martha Stewart: Trennung von Hopkins wegen Hannibal

"Ich war mit Sir Anthony Hopkins zusammen, habe mich aber von ihm getrennt, weil ich nicht aufhören konnte, an ihn als Hannibal Lecter zu denken", enthüllte Martha Stewart gegenüber Talkshow-Moderatorin Ellen DeGeneres am Mittwoch in ihrer Show.