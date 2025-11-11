Anthony Hopkins' erschütternde Lebensbeichte: Alkohol, Depression und Seitensprünge

Anthony Hopkins zieht mit 87 Jahren Bilanz und beschönigt dabei nichts. Freimütig bekennt sich der zweifache Oscar-Preisträger in seiner Autobiografie "We Did Ok, Kid" zu Schwächen und Tiefpunkten in seinem Leben. Alkohol spielte lange Zeit eine Rolle, das Trinken aufzugeben zog sich über Jahre hin. Der Wendepunkt kam vor knapp 50 Jahren. An einem Samstagabend sei er betrunken im Blackout durch Beverly Hills gefahren. "Ich hätte jemanden umbringen können. Ich hätte eine ganze Familie auslöschen können", schreibt Hopkins. Als er wieder nüchtern war, habe er eine Stimme gehört, die ihn fragte: "Willst du leben oder sterben?". Um 11 Uhr am 29. Dezember 1975 habe er den Alkohol aufgegeben und seinem Agenten erklärt, er sei Alkoholiker, er brauche Hilfe. Noch heute würde er zu Treffen der Selbsthilfegruppe der Anonymen Alkoholiker gehen. Entfremdung von seinem einzigen Kind Hopkins schreibt auch über die Entfremdung von seinem einzigen Kind, Tochter Abigail, aus seiner kurzlebigen ersten Ehe mit der Schauspielerin Petronella Barker. Er verließ die Familie im Herbst 1969, ein gutes Jahr nach der Geburt des Mädchens. Sein Trinken und seine Depressionen hätten die Ehe mit zum Scheitern gebracht, schreibt der Schauspieler. Es sei "der traurigste Teil" seines Lebens und das, was er am allermeisten bedaure, dass er damals keinen Kontakt hielt. Er habe später vergeblich versucht, seine Tochter zurückzugewinnen. "Es wird mir immer leidtun, dass ich sie verletzt habe".

In über 380 Seiten schaut Hopkins auf sein bewegtes Leben zurück, von seiner Kindheit als Sohn eines Bäckers in Wales bis zum Alterssitz in Kalifornien. Es ist eine spannende, berührende Lektüre, dank der tief persönlichen Reflexion des ergrauten Hollywood-Stars. Zu einem Foto von sich als Dreijähriger mit seinem Vater an einem Strand in Wales schreibt Hopkins, dass er diesem kleinen Buben sagen möchte: "We did okay, kid" (Das haben wir gut gemacht, Bub). Zugleich räumt der Star ein, dass ihn das "eigenartige Gefühl des Verlorenseins oder Nichtklarkommens" ein Leben lang begleitet habe. "Hoffnungsloser Fall" Er sei ein Einzelgänger gewesen, unbeliebt bei Mitschülern, zudem ein schlechter Schüler. Sogar seine Eltern hätten ihn damals für einen "hoffnungslosen Fall" gehalten, doch er wollte ihnen das Gegenteil beweisen.