US-Schauspieler Ansel Elgort weist Missbrauchsvorwürfe zurück

Die Darstellung der Frau entspräche nicht dem, was damals passiert sei, schrieb Elgort in seiner Erklärung. Er habe 2014 in New York als 20-Jähriger "eine kurze, rechtmäßige und völlig einvernehmliche" Beziehung gehabt. Er entschuldigte sich aber für sein "unmögliches Verhalten", als er den Kontakt plötzlich abgebrochen habe und sich dabei "kindisch und gemein" verhalten habe. Er schäme sich zutiefst dafür.

Durch seine Rollen in der Science-Fiction-Trilogie "Die Bestimmung" und dem Krebsdrama "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" wurde Elgort zum Teenie-Star. 2017 war er als todesmutiger Fluchtfahrer in "Baby Driver" zu sehen, zuletzt in der Romanverfilmung "Der Distelfink". Steven Spielberg hat ihn für seine geplante Neuverfilmung des Filmmusicals "West Side Story" als Hauptdarsteller ausgewählt.