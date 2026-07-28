Annett Louisan: Alkoholverzicht hat mehr in meinem Leben verändert, als ich annahm

Sängerin Annett Louisan („Das Gefühl“) äußert sich in einem längeren Instagram-Posting über ihre Alkohol-Abstinenz seit drei Jahren und beschreibt, wie es ihr seither geht. „(...) Das hat mehr in meinem Leben verändert, als ich zunächst annahm. Mir fiel es nicht schwer, aufzuhören, weil es eine persönliche Entscheidung war und eigentlich auch nur sein kann. Anders geht es nicht wirklich in einer alkoholverherrlichenden Gesellschaft.“ „Nie wegen des ‚guten‘ Geschmacks getrunken“ Auf Zigaretten zu verzichten, sei schwieriger für sie gewesen, schildert Louisan. Sie habe Alkohol nie wegen des „‚guten‘ Geschmacks getrunken, sondern wegen der Wirkung“. „Ich glaube ja persönlich, dass die Freude auf dieses kleine Hochgefühl uns vorgaukelt, ihn lecker zu finden. Ich kann mich noch an die ersten Male erinnern, als ich Alkohol trank. Ich fand ihn super ekelhaft. Mit süßem Sekt ging es irgendwann. Nach einem Schluck war ich eigentlich schon immer angeknipst. Ein bisschen entspannter, enthemmter, euphorischer, aber es ist nun mal ein unechter Zustand, der mehr mit einem macht, als meine Generation X an Aufklärung bekommen hat.“

In ihrer Jugend sei es cool gewesen zu trinken, Blackouts verniedlicht worden. Heute lebe sie „ungefiltert“. „Es ist mein Leben, nicht das einer Version von mir, die durch eine Substanz verändert wird, auch nicht ein kleines bisschen. Ja, das Leben ist nicht immer einfach, verdammt schwer und schmerzhaft zum Teil, und die große Palette an Gefühlen auszuhalten, eine Lebensaufgabe. Es kamen sehr viele Ängste an die Oberfläche. Das ist manchmal schwer für mich. Das Großartige aber daran ist: Man wird relativ schnell von sich selbst gezwungen, gut zu sich zu sein. Es ist mir nicht mehr möglich, ein Leben zu leben, welches mir nicht entspricht, und das ist das stärkste Gefühl von Freiheit, das ich jemals erlebt habe. Ich bin einfach Annett und sehr dankbar.“ Zahlreiche Personen drückten unter dem Posting ihre Unterstützung oder Dank aus. Rund 55.100 Menschen folgen Louisan auf Instagram.