Anne Hathaway: "Sofortige Anziehung" zwischen ihr und Co-Star

Wenn sich da nicht zwei gefunden haben: Schauspieler Nicholas Galitzine sagte, "etwas fast Spirituelles" sei passiert, als er zum ersten Mal als Hauptdarsteller an der Seite von Anne Hathaway für Michael Showalters Liebeskomödie "The Idea of ​​You" vorsprach, die am 2. Mai auf der Streamingplattform Amazon Prime Video Premiere feiert.