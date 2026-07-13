Am 16. Juli ist es endlich so weit: Christoper Nolans mit Spannung erwarteter Blockbuster „Die Odyssee“ startet im Kino. Der Cast liest sich wie ein Who's Who aus Hollywood: Matt Damon und Zendaya sind genauso mit dabei wie Robert Pattinson, Charlize Theron, Elliot Page, Anne Hathaway und Tom Holland. Hathaway spielt im Film Penelope, die Mutter von Telemachus, dargestellt von Holland. Die beiden Schauspieler scheinen sich am Set besonders gut verstanden, die gemeinsamen Dreharbeiten einen bleibenden Eindruck bei Hathaway hinterlassen zu haben. So sehr, dass sie Holland in einem Interview sogar als Vorbild für ihre eigenen Kinder bezeichnete.

Hathaway: „Tom ist wie ein Traumsohn“ In der kanadischen Sendung „e-talk“ wurde Hathaway, die aktuell mit ihrem dritten Kind schwanger ist, gefragt, wie sie ihre eigenen Erfahrungen als Mutter in die Rolle der Penelope einfließen ließ. Ihre Antwort: „Also, zuallererst muss ich als Mutter im wirklichen Leben sagen, dass ich sehr hoffe, dass alle meine Kinder so wundervoll werden wie mein Kind auf dem Bildschirm.“

Und weiter: „Tom ist wie ein Traumsohn. Und das ist ehrlich gesagt der Schlüssel zum Erfolg. Wir haben ein fantastisches Drehbuch und brillante Schauspieler.“ Die Arbeit mit Holland habe sie sehr genossen und sie würde ihn schlichtweg „sehr mögen“, betonte die 43-Jährige. Hathaways Antwort brachte Holland, der beim Interview auch anwesend war, so sehr zum Lachen, dass er fast sein Getränk verschüttete.