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Anne Hathaway: Nachwuchs soll so werden wie dieser Top-Star

Ab 16. Juli ist die 43-Jährige in Christopher Nolans Blockbuster „Die Odyssee“ zu sehen.
13.07.2026, 12:33

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Anne Hathaway vor rotem Hintergrund mit dem Schriftzug "Mother Mary".

Am 16. Juli ist es endlich so weit: Christoper Nolans mit Spannung erwarteter Blockbuster „Die Odyssee“ startet im Kino. Der Cast liest sich wie ein Who's Who aus Hollywood: Matt Damon und Zendaya sind genauso mit dabei wie Robert Pattinson, Charlize Theron, Elliot Page, Anne Hathaway und Tom Holland

Hathaway spielt im Film Penelope, die Mutter von Telemachus, dargestellt von Holland. Die beiden Schauspieler scheinen sich am Set besonders gut verstanden, die gemeinsamen Dreharbeiten einen bleibenden Eindruck bei Hathaway hinterlassen zu haben. So sehr, dass sie Holland in einem Interview sogar als Vorbild für ihre eigenen Kinder bezeichnete.

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Hathaway: „Tom ist wie ein Traumsohn“

In der kanadischen Sendung „e-talk“ wurde Hathaway, die aktuell mit ihrem dritten Kind schwanger ist, gefragt, wie sie ihre eigenen Erfahrungen als Mutter in die Rolle der Penelope einfließen ließ. Ihre Antwort: „Also, zuallererst muss ich als Mutter im wirklichen Leben sagen, dass ich sehr hoffe, dass alle meine Kinder so wundervoll werden wie mein Kind auf dem Bildschirm.“

Und weiter: „Tom ist wie ein Traumsohn. Und das ist ehrlich gesagt der Schlüssel zum Erfolg. Wir haben ein fantastisches Drehbuch und brillante Schauspieler.“ Die Arbeit mit Holland habe sie sehr genossen und sie würde ihn schlichtweg „sehr mögen“, betonte die 43-Jährige.

Hathaways Antwort brachte Holland, der beim Interview auch anwesend war, so sehr zum Lachen, dass er fast sein Getränk verschüttete.

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Auf Instagram mit Babybauch

Mitte Juni bestätigte Hathaway öffentlich, dass sie und Ehemann Adam Shulman erneut Familienzuwachs erwarten. Ein auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichter Clip zeigt die Oscar-Preisträgerin in einem luftigen Outfit lächelnd mit Babybauch.

Seit 2012 sind Hathaway und Schulman, der ebenfalls Schauspieler ist, verheiratet.  Der erste gemeinsame Sohn, Jonathan, kam im März 2016 zur Welt, sein kleiner Bruder Jack im November 2019.

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