Sie gelten als Traumpaar der Popkultur, auch wenn sie ihr Privatleben penibel der Öffentlichkeit fernhalten: Sänger Enrique Iglesias (50) und Ex-Tennisspielerin Anna Kournikova (44). Nun dürfen sich die beiden angeblich auf Familienzuwachs freuen: Denn Kournikova soll erneut schwanger sein. Es wäre das vierte Kind des Paares.

"Die Familie könnte nicht glücklicher sein" Das berichtet zumindest das spanische Magazin Hola! und betont dabei, die Informationen aus "einer zuverlässigen Quelle aus dem Umfeld des Paares" zugespielt bekommen zu haben. "Die Familie könnte nicht glücklicher sein", schreibt das Magazin. "Enrique und Anna freuen sich sehr, wieder Eltern zu werden." Eine offizielle Bestätigung von Kournikova oder Iglesias gibt es bis dato noch nicht.

Leben abseits des Hollywood-Glamours Das Paar, das nicht verheiratet ist, hat bereits drei Kinder: 2017 kamen die Zwillinge Lucy und Nicholas zur Welt, drei Jahre später wurde Tochter Mary geboren. Nur selten veröffentlicht Kournikova private Fotos aus ihrem Familienleben auf ihrem Instagram-Account. Dem Paar ist es wichtig, dass ihre Kinder abseits des Medien- und Promi-Trubels aufwachsen. Kennengelernt haben sich Kournikova und Iglesias 2001 am Set seines Musikvideos "Escape". "Sie wusste, wie meine Welt aussah und andersherum. Dieses Verständnis hat uns sehr geholfen", so Iglesias 2023 gegenüber dem Magazin People.