Anna Ermakova über ihre Kindheit: "War nicht leicht"

Ein steiniger Weg auf die Showbühne, denn Anna hatte wahrlich keinen leichten Start ins Leben. 1999 hatten Boris Becker Model Angela Ermakova eine Liaison, die als "Besenkammer-Affäre" in der Öffentlichkeit bekannt wurde. Schlagwörter wie "Samenraub" geisterten da durch den Boulevard. "Boris hat mich in die Wäschekammer gezogen. Er wurde immer leidenschaftlicher. Ihn in seiner Erregung zu stoppen war so unmöglich wie der Versuch, einen Hochgeschwindigkeitszug zu stoppen", erzählte Angela Ermakova 2001 ihre Version gegenüber dem Magazin Bunte. In seiner Dokumentation "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker" bei Apple TV+ sprach auch die Tennislegende über jene Zeit. Da meinte er, dass es gar keine Besenkammer gewesen sei, sondern das Hinterzimmer eines Hotels. "Wir kamen zusammen und wir hatten Sex, und das wars."

Eigener Name, eigene Karriere

"Ich hoffe, dass man mich aufgrund meiner kreativen Arbeit und nicht aufgrund meiner Familiengeschichte beurteilt", sagt Anna Ermakova jetzt im Bild-Interview vor ihrem nächsten Karriereschritt.