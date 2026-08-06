Anna Adamyan veröffentlicht Geburtsbericht

Influencerin Anna Adamyan ist erst vor kurzem zum zweiten Mal Mutter geworden. Ihr Bub musste einem Instagram-Posting zufolge am 24. Juli „ganz plötzlich auf die Welt geholt werden“, hatte sie verraten.

Adamyan: „Hab’s mir so anders gewünscht“

Nun beschreibt Adamyan, was in den letzten Stunden vor der überraschenden Geburt passiert ist. Dazu veröffentlichte sie eine Reihe von Bildern.

„Hätte mich am 23. Juli abends jemand gefragt, ob ich glaube, dass der Kleine ein paar Stunden später auf die Welt geholt werden muss, hätte ich wohl eher lachend ‚Nein' gesagt. Um 01:30 Uhr bin ich mit einer sehr starken, frischen Blutung aufgewacht und es ging mit dem Rettungswagen los“, beginnt sie ihren Bericht.

Die Kliniktasche habe sie demnächst packen wollen, in den Rettungswagen sei sie zunächst ohne Ehemann Sargis gestiegen. Dieser sei „kurze Zeit später nachgekommen“, als eine Bezugsperson beim größeren Sohn war, der „zum Glück all das verschlafen“ hatte. „Ich bin ehrlich, ich hab’s mir so anders gewünscht und schon während der Fahrt das Gefühl gehabt, dass es diesmal andere Umstände sind. Uns wurde direkt gesagt, dass der Kleine sehr wahrscheinlich geholt werden muss.“