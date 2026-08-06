Anna Adamyan veröffentlicht Geburtsbericht
Influencerin Anna Adamyan ist erst vor kurzem zum zweiten Mal Mutter geworden. Ihr Bub musste einem Instagram-Posting zufolge am 24. Juli „ganz plötzlich auf die Welt geholt werden“, hatte sie verraten.
Adamyan: „Hab’s mir so anders gewünscht“
Nun beschreibt Adamyan, was in den letzten Stunden vor der überraschenden Geburt passiert ist. Dazu veröffentlichte sie eine Reihe von Bildern.
„Hätte mich am 23. Juli abends jemand gefragt, ob ich glaube, dass der Kleine ein paar Stunden später auf die Welt geholt werden muss, hätte ich wohl eher lachend ‚Nein' gesagt. Um 01:30 Uhr bin ich mit einer sehr starken, frischen Blutung aufgewacht und es ging mit dem Rettungswagen los“, beginnt sie ihren Bericht.
Die Kliniktasche habe sie demnächst packen wollen, in den Rettungswagen sei sie zunächst ohne Ehemann Sargis gestiegen. Dieser sei „kurze Zeit später nachgekommen“, als eine Bezugsperson beim größeren Sohn war, der „zum Glück all das verschlafen“ hatte. „Ich bin ehrlich, ich hab’s mir so anders gewünscht und schon während der Fahrt das Gefühl gehabt, dass es diesmal andere Umstände sind. Uns wurde direkt gesagt, dass der Kleine sehr wahrscheinlich geholt werden muss.“
Dann seien Wehen und Sorgen dazugekommen. „Ich wusste, ich werde gut versorgt, bin hier gut aufgehoben und vor allem, dass es gute medizinische Möglichkeiten gibt. Dennoch waren da einfach nur Ängste. Dem kleinen Mann ging es im Bauch noch gut, er wäre wohl gerne noch drinnen geblieben und der Zustand wurde zunächst noch beobachtet.“ Im Spital habe sie versucht zu lächeln, „obwohl uns nicht nach Lächeln war“. Und dann war es bald so weit. „Die Nacht ist wohl selten so schnell vergangen wie diese und plötzlich waren wir Eltern von zwei Kindern.“
Erster Sohn kam 2023
2023 wurde der erste Sohn des Paares, Levi, geboren. „Wir sind unendlich dankbar und unglaublich stolz, dass er jetzt bei uns ist – auch wenn er gerade noch viel Starthilfe braucht. Es war alles nicht so einfach, weshalb wir jetzt etwas Zeit benötigen und vor allem Kraft, um uns zu erholen. Sowohl der Kleine als auch ich. Wie wir es zu seinem großen Bruder gesagt haben: Sein Babybruder bekommt gerade noch etwas Superkraft“, hatte Adamyan kurz nach der Geburt des zweiten Buben ein Foto der Hände der Familie kommentiert. Zahlreiche Personen übermittelten im Kommentarbereich Glückwünsche.
Adamyan hatte 2014 unter ihrem Geburtsnamen Wilken bei Heidi Klums Castingshow „Germany's next Topmodel“ (ProSieben) mitgemacht und Bücher über ihre Endometriose, eine Unterleibserkrankung, geschrieben. Seit mehreren Jahren lässt sie ihre rund 610.000 Followerinnen und Follower an ihren Versuchen teilhaben, Kinder zu bekommen.
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