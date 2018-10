Ankunft auf Fidschi: Herzogin Meghan kämpft mit dem Wind

Am Donnerstag wollen Meghan und Harry nach Tonga weiterreisen. Am Freitag werden die beiden zum Abschluss der Invictus Games in Sydney - einer Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten - nach Australien zurückkehren. Am Sonntag geht es weiter nach Neuseeland. Am 1. November will das Paar nach England zurückfliegen.

Meghan und Harry auf Fidschi: Die Bilder