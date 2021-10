Angelina Jolie und weitere Hollywoodstars in "Superisolation"

In ihrem neuen Film "Eternals" schlägt Hollywood-Star Angelina Jolie (46) als die kämpferischen Thena in goldglänzender Rüstung und mit blonder Mähne zu. "Wenn du etwas liebst, dann kämpfst du dafür", sagt die Kriegerin in einem vorab veröffentlichten Trailer. Zur Filmpremiere in Los Angeles erschien die Schauspielerin am Montag mit fünf ihrer sechs Kinder: Maddox (20), Zahara (16), Shiloh (15) und den Zwillingen Vivienne und Knox (13). Nur der 17-jährige Pax blieb dem Event fern. Auf dem starbesetzen Event kam die Familie aber offenbar mit einer mit Corona infizierten Person in Kontakt, wie Elle berichtet. Jolie hätte auf der "Women in Hollywood"-Gala des US-Magazins eine Rede halten sollen. Die Schauspielerinnen Salma Hayek, Gemma Chan und Lauren Ridloff und die Regisseurin Chloe Zhao, die ebenfalls auf der Filmpremiere waren, seien auch geladen gewesen. Allesamt seien sie nun in Quarantäne. "Die Superhelden befinden sich zum Schutze anderer gerade in Superisolation", so Elle-Chefredakteurin Nina Garcia.