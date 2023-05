Angelina Jolie auf Kinderfoto mit verstorbener Mutter kaum zu erkennen

In der Vergangenheit hat Angelina Jolie schon oft darüber gesprochen, wie schmerzhaft der Verlust ihrer Mutter für sie gewesen sei. "Oft spreche ich in meinen Gedanken zu ihr und versuche mir vorzustellen, was sie sagen und wie sich mich anleiten würde", sagte sie in einem Interview mit der Zeitschrift Elle. Wegen ihrer sechs Kinder tue ihr der frühe Tod ihrer Mutter besonders leid. "Sie wäre eine tolle Großmutter gewesen", ist sich Jolie sicher.

2020 hatte Jolie zum Muttertag in einem Beitrag für die New York Times ihre Erinnerungen und Gedanken an Marcheline Bertrand. "Die Liebe und die warme, weiche Umarmung einer Mutter zu verlieren, ist, als ob jemand eine schützende Decke wegreißt", so Jolie damals. Der Tod ihrer Mama habe sie verändert. Sie habe sich nach Bertrands Tod ein kleines Symbol auf die Hand tätowieren lassen. Es sehe aus wie der Buchstabe "M", schrieb Jolie. Es sei aber kein "M" für Marcheline, sondern ein "W". Dieses stehe für "Winter" - ein Lied der Rolling Stones, das ihr ihre Mama vorgesungen habe.