Nach nächtlichen Besuch: Jolie stellt Ex-Mann Miller ihren Kindern vor

"Sie ging am nächsten Nachmittag mit Pax zurück, der neugierig war, diesen Typen zu treffen, über den sie immer so gerne gesprochen hat", zitiert das Portal eine Quelle. Zusammen mit Pax soll Jolie dann Miller erneut in dessen Wohnung besucht haben. "Sie schienen sich gut zu verstehen", so der Insider über die Reaktion von Jolies Sohn auf ihren Ex-Mann.

Die Quelle behauptete auch, dass Jolie begeistert sei von der Möglichkeit, dass Jonny ein Vertrauter von Pax werden könnte, der Interesse an einem Umzug in die Stadt bekundet hat.

"Angie ist sehr glücklich, weil Pax immer wieder darüber spricht, eines Tages nach New York zu ziehen, vielleicht sogar für die Schule", fügte die Quelle hinzu. "Sie ist froh, dass er jemanden hat, dem sie vertraut, den er um Rat fragen oder einfach nur ein freundliches Gesicht sehen kann."