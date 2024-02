Jolie & Madonna - und welche Stars sonst eine(n) berühmte(n) Ex gemeinsam haben

Taylor Swift und Sophie Turner

Swift ist mittlerweile in einer glücklichen Beziehung mit American-Football-Spieler Travis Kelce. Sie hat aber nicht nur mit Wilde einen prominenten Ex-Freund gemeinsam, sondern auch mit Schauspielerin Sophie Turner. Beide waren sie mit Joe Jonas zusammen.

Taylor Swift kam 2008 im Alter von 18 Jahren mit Jonas zusammen. Kurze Zeit, nachdem ihre Beziehung öffentlich wurde, verkündete Swift ihre Trennung von Jonas in der "The Ellen DeGeneres Show". Dabei konnte sie sich in der Sendung einen kleinen Seitenhieb gegen ihn nicht verkneifen: "Irgendwann werde ich mich wahrscheinlich nicht mehr an den Jungen erinnern, der mit mir innerhalb von 25 Sekunden übers Telefon Schluss gemacht hat." 2019 sprach die Sängerin über ihre Aussagen in der Show und sagte: "Wir lachen heute darüber." In ihrem Song "Forever & Always" soll es um die Beziehung mit Joe Jonas gehen.