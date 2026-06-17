Angelina Jolie: Hätte vor 5 Jahren noch keine krebskranke Frau gespielt

Hollywood-Star Angelina Jolie hat ihre Rolle einer an Brustkrebs erkrankten Frau im Film "Couture" als sehr persönliche Angelegenheit bezeichnet. "Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon vor fünf Jahren stark genug gewesen wäre, das zu tun - offen und vertrauensvoll zu sein, mich mitzuteilen und wieder Verletzlichkeit zuzulassen", sagte die zweifache Oscar-Gewinnerin dem US-Magazin People.

Jolies Mutter, Großmutter und Tante starben an Krebs. Sie selbst gab 2013 bekannt, sich vorsorglich die Brüste und Eierstöcke entfernen lassen zu haben, um ihr Krebsrisiko zu senken. Laut People lud Jolie am Montag in New York zu einem Dinner, bei dem rund 20 Gäste die Stärke von Menschen würdigten, die eine Krebserkrankung überlebt haben.