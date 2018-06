Angelina Jolie bricht am Filmset zusammen

Wutausbrüche und Heulattacken

Während Angie also in London vor der Kamera steht, darf Brad nun endlich seine Kinder wiedersehen. Doch genau das war der 43-jährigen "Löwenmutter" jetzt zu viel. Laut einem Mitarbeiter der Filmcrew soll Jolie am Set zusammengebrochen sein. "Sie weinte und zitterte am ganzen Körper", so der Kollege. Kurz darauf soll die Schauspielerin das Filmset verlassen und sich in ihrer Londoner Stadtvilla verschanzt haben. Die Nachbarn berichten angeblich von lautstarken Wutausbrüchen und Heulattacken. Zudem wird die Schauspielerin jetzt auch auf Twitter für ihre "Erziehung" angegriffen.