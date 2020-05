Andreas Vitasek: „Politiker sind glatter geworden“

Er ist am 1. Mai geboren – und noch dazu in Favoriten, einem von Sozialdemokraten dominierten Wiener Bezirk. „Das prägt. Einmal Favoritner, immer Favoritner. Wir haben eine eigene Identität“, sagt Andreas Vitasek beim Spaziergang auf dem Mehringdamm in Kreuzberg, ein Berliner Bezirk, der mit Favoriten durchaus vergleichbar ist. Ab 1987 geriet Kreuzberg regelmäßig, durch teils schwere Straßenschlachten der Linken am 1. Mai, in die Schlagzeilen.

„Ich hab gerade im BKA-Theater mein Programm ,Fieber‘ gespielt“, sagt der 56-Jährige auf dem Weg zu einer Currywurst-Bude. Verstehen die Berliner seinen Schmäh? „Ja, es funktioniert fast 1:1, ich war überrascht. Sie lachen bei manchen Sachen mehr, bei anderen weniger als die Österreicher.“ Am 31. Dezember wird er im Konzerthaus mit seinem Wiener Publikum Silvester feiern. Unter dem Titel „War da was?“ wird er auf das Jahr zurückblicken und das Beste aus den Solo-Programmen wiedergeben.

Der Kabarettist ist, wie alle seine Kollegen, ein politischer Mensch. „Heute gibt es weniger Persönlichkeiten. Die Politiker sind oberflächlicher, glatter geworden. Daher auch nicht mehr so leicht zu karikieren. Jetzt sind nur noch Sachverwalter am Werk.“ Peter Pilz gefällt ihm. „Der ist zumindest lästig und fragt genauer nach. Es ist wichtig, dass es eine Opposition gibt, die unbequem ist.“