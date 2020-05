Huberta Gabalier: "Meine Seele hat geweint"

Waltraut Haas

Ihr erstes Buch („Herzleben“, 2010, Verlag Primgeiger) ist inzwischen vergriffen. Auch ihr zweites („Meditationen mit Herz“) verkauft sich gut. Heute Abend glänzt die ehemalige Hauswirtschaftslehrerin erstmals neben Legendein Gerald Vukits’ Kabarett-Show „Momente mit Promis“ auf der Bühne des Wiener Theater-Centers Forum: „macht Musik, Willi tanzt und ich schreibe. Dabei ist es gar nicht so, dass wir alle in die Öffentlichkeit drängen. Es ergibt sich nur einfach so.“ Ihren Beruf musste die Mutter des Volks-Rock-’n’-Rollers und des Tanzprofis, die inbeiwohnt, aufgeben: „Ich bin in Pension, seit es mir damals körperlich so schlecht ging. Die Seele hat geweint.“ Besonders schlimm sei es für sie gewesen, ihre Kinder nicht stützen zu können: „Meine Mutter hat zum Glück einen der zwei leeren Sitze am Esstisch eingenommen. Ich konnte nur liegen.“ Die größten Sorgen habe sie sich um die zwei „Papakinder“ –und Elisabeth – gemacht: „Ich habe damals jeden Schritt, den sie machten, genau beobachtet.“ Einen Tag, bevor sich ihre Tochter 2009 das Leben nahm, hatte sie noch an einer Familienwanderung teilgenommen. „Wir dachten uns: ‚Jetzt hat’s sie’s geschafft, die Elisabeth‘ – aber wir irrten uns.“ Ummache sie sich jetzt keine Sorgen mehr: „Andi hat viele Fans. Der Erfolg stützt und schützt ihn!“