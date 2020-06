Andreas Gabalier: Viel Erfolg schafft Neider

Die Erwartungshaltung ist groß: Am Freitag erscheint Andreas Gabaliers viertes Album „Home Sweet Home“. Nach seiner Erfolgs-CD „Volks-Rock’n’Roller“, die den 28-Jährigen innerhalb von drei Jahren in den Volksmusik-Zenit hievte, liegt die Latte sehr hoch. „Es ist eine farbenreiche Mischung aus allem, kombiniert mit ein paar englischen Titeln.“ Ob’s allen gefallen wird? „Das ist nicht zu erwarten“, erklärte Gabalier in Wien.

Kritik ist der gebürtige Steirer gewöhnt. Vor allem in den vergangenen Monaten wurden die Kritikerstimmen um das Phänomen Gabalier immer lauter. „Ich habe einfach eine Omnipräsenz gekriegt. Jetzt beschäftigen sich nicht nur die Fans und der Musikantenstadl mit mir, sondern auch Wirtschaftsmagazine und Talk-Shows.“

Dabei stoße man auf Menschen, die das belaste: „Manche können mit Erfolg nicht umgehen und müssen das kundtun.“ Für Gabalier ein positives Zeichen: „Ich habe alles erreicht: Es beschäftigt sogar Leute, die damit nichts zu tun haben.“ Die Liste der Vorwürfe ist lang: Von überzogenen Gagenforderungen ist die Rede und von rechtspopulistischen, versteckten Messages, nicht nur in seinen Refrains.