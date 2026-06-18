"Der falsche Weg: Was Andie MacDowell bei Eltern beobachtet - und selbst anders macht

Hollywood-Schauspielerin Andie MacDowell genießt nach eigenen Angaben eine gewisse Rollenumkehr mit ihren drei nun erwachsenen Kindern. "Es ist ein wunderbarer Wandel", sagte die 68-Jährige in der "The Kelly Clarkson Show". Sie wende sich jetzt an ihre Kinder, wenn sie Rat brauche, sagte sie. "Ich kann mich bei ihnen ausweinen, wenn ich das brauche. Ich kann ihnen meine Sorgen anvertrauen."

Die aus romantischen Komödien wie "Und täglich grüßt das Murmeltier" und "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" bekannte Schauspielerin erklärte weiter, dass in ihren Augen die größte Herausforderung darin besteht, zu lernen, dass die eigenen Kinder "nicht du sind". "Ich beobachte das bei anderen Eltern, die erwarten, dass ihre Kinder so sind wie sie. Und das ist der falsche Weg."

Tochter Margaret Qualley macht selbst in Hollywood Karriere

Die Schauspielerin hat mit ihrem früheren Ehemann Paul Qualley zwei Töchter und einen Sohn. Ihre jüngste Tochter Margaret Qualley ist in ihre Fußstapfen als Schauspielerin getreten und spielte unter anderem in dem viel gelobten Horrorfilm "The Substance" und Quentin Tarantinos "Once Upon a Time... in Hollywood" mit.