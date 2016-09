Anastasia Zampounidis wurde 1999 als MTV-Moderatorin bekannt. Doch selbst 17 Jahre später scheint die heute 48-Jährige kaum gealtert zu sein. Aber wie macht sie das bloß?

Im Interview mit RTL Exclusiv Weekend verriet Zampounidis ihr Anti-Ageing-Geheimnis. Sie ist fest davon überzeugt, dass sie ihr faltenfreies Anlitz ihrer zuckerfreien Ernährungsweise verdankt. (Foto: 2013)

Zuckerkonsum würde Entzündungen im Körper fördern, so die deutsch-griechische TV-Schönheit, die seit 2013 die ZDFneo Doku-Reihe "Da wird mir übel" moderiert. Die Folge seien schlechte und schneller alternde Haut. (Foto: 2012)

Tatsächlich sprechen Experten von sogenannter "Glykation", der "Verzuckerung" von Gewebsfasern: Ist der Blutzuckerspiegel häufig erhöht, kann es dazu führen, dass sich Proteine mit Zuckermolekülen verbinden und miteinander verkleben.

Entzündungsreaktionen, Verhärtung von Kollagenfasern und eine gestörte Zellfunktion seien die Folge, wodurch die Haut an Elastizität verliert. "Glykation" tritt ab erst ab dem 30. Lebensjahr ein - wer jung aussehen will, sollte also spätestens ab da seinen Zuckerkonsum überdenken.

Bei Anastasia Zampounidis scheint der Zuckerverzicht jedenfalls wahre Wunder zu wirken. Botox käme für sie übrigens nicht in Frage. "Never ever! Ich lebe jetzt seit neun Jahren nach einer Philosophie der Traditionellen Chinesischen Medizin", hatte sie bereits vor zwei Jahren der Bunte erzählt.

(Foto: 2010)

Zusätzlich zu einer gesunden Ernährung hält sich die Moderatorin lieber mit walken und Aqua-Fitness fit. Anastasias Extra-Tipp: "Ich frühstücke immer warm, würzig und herzhaft - ich bin immerhin Griechin." (Foto: 2009).

Doch nicht nur Anastasia Zampounidis sieht man ihr Alter nicht an: Ob sie nun gute Gene haben oder einfach einen guten Beauty-Doc, manche Stars sehen viel jünger aus als sie tatsächlich sind. Andere hingegen wirken viel reifer als es ihrem Alter entsprechen würde.

Alexis Bledel (34) ist seit ihren "Gilmore Girls"-Zeiten rein optisch kaum gealtert. Ihr junges Gesicht verhalf der Schauspielerin auch zu ihrer Rolle in der Kult-Serie. Immerhin war Bledel bereits fast 20, als sie die Rolle der Highschool-Schülerin Rory Gilmore annahm.



Auch Lauren Graham, die in "Gilmore Girls" Rorys jugendliche Mama spielte, hat anscheinemd Dorian Grey-Gene (oder einen guten Beauty-Doc). Die Schauspielerin ist 49 – und sieht heute noch immer genauso aus wie vor zehn Jahren.



Bei Megan Fox ging der Botox-Overload leider nach hinten los. Mit 30 sieht die Schauspielerin aus wie manch anderes Lifting-Opfer mit 40.

Sandra Bullock sieht seit ihren ersten Filmerfolgen in den 90ern unverändert aus - und das obwohl sie bereits 52 Jahre alt ist.

Mit ihrer jugendlichen Art wirkt "Weeds"-Darstellerin Mary-Louise Parker mit 52 noch immer genauso frisch wie in "Grüne Tomaten" - obwohl der Film von 1991 ist.

Sängerin Lorde hat das umgekehrte Problem. Weil sie für viel älter gehalten wurde, veröffentlichte The Harpin 2014 sogar Lordes Geburtsturkunde, um zu beweisen, dass die Grammy-Gewinnerin tatächlich erst 17 sei. Inzwischen ist Lorde übrigens schon 19.

Julianne Moore versetzt uns immer wieder in Erstaunen. Oder finden Sie etwa, dass die Leinwand-Beauty aussieht als wäre sie 55?

Bei Skandal-Nudel Lindsay Lohan macht sich der ungesunde Lebenswandel schon seit Jahren bemerkbar. Obwohl LiLo fleißig mit Botox dagegenarbeitet, wirkt sie viel inzwischen viel älter als 30.

Mit ihrer frechen Art umgibt Alyson Hannigan stets eine jugendliche Aura. Kein Wunder also, dass wir immer wieder vergessen, dass der "How I Met Your Mother"-Star eigentlich "schon" 42 ist.

Dreimal dürfen Sie raten, wie alt "Fullhouse"-Star John Stamos inzwischen ist. 40? Nicht doch. Der Schauspieler ist 53 - und sieht (trotz regelmäßiger Solarium-Besuche) noch immer wie ein Lausbub aus.

Kaum zu fassen, dass Kurven-Wunder Kate Upton gerade einmal 24 Jahre alt ist. Durch ihre weibliche Figur wirkt das Model viel reifer.

Auch bei Kristin Davis fragen wir uns regelmäßig, wie sie es mit 51 noch immer schafft auszusehen wie zu "Sex and the City"-Zeiten.

Mit gerade einmal 19 Jahren hat Kyle Jenner nicht nur XXL-Lippen, sondern auch einstraffgespritztes Gesicht. Das Resultat: Kylie sieht wesentlich älter aus als sie ist.

Kate Beckinsale ist auch so ein Phänomen. Bei ihrem jüngsten Red Carpet-Auftritt waren wir jedenfalls ganz schön baff: Wüßten wir es nicht besser, hätten wir Kate nie im Leben auf 43 geschätzt.

Lady Gaga ist gerade erst 30 geworden. Obwohl sie manchmal aussieht, als hätte sie ihren 30er schon vor Jahren gefeiert.

Die ehemalige "Destiny's Child"-Sängerin Michelle Williams (35) wirkte schon mit 30, als ginge sie auf die 40 zu. Ein paar Kilo auf den Rippen mehr würden garantiert nicht schaden.



Kaum zu fassen, dass Nicole Scherzinger 38 ist. Die Sängerin sieht viel jünger aus als sie ist. Was auch erklärt, warum Nicole zu Beginn ihrer Karriere alle glaubten, als sie behauptete 28 zu sein – obwohl sie bereits 30 war.

"Kevin allein zu Haus"-Star Macaulay Culkin sieht mit 36 ganz schön verbraucht aus. Kein Wunder aber: Der ehemalige Kinderstar soll nicht nur jahrelang Drogen genommen haben, sondern gilt auch noch als Kettenraucher.

Sexbombe Jennifer Lopez ist 47 und hat kaum Falten. Wie sie das bloß schafft?

Bei all den Zigaretten, die Mary-Kate Olsen (li.) den Tag über raucht, hilft es auch nichts, dass sie ihr Gesicht beim Beauty-Doc glattbügeln ließ: Mit gerade einmal 30 wirkt sie älter als ihre Zwillingsschwester Ashley.

Sofia Vergara könnte mit 44 noch immer als Anfang 30 durchgehen - und sieht nicht zu extrem gebotoxt oder straffgespritzt aus.

Mag sein, dass es an seiner schusseligen Rolle bei "Big Bang Theory" liegt, aber auch bei Jim Parsons glauben wir immer, dass er jünger ist als 43.

Schaupspielerin Tara Reids (40) magere Figur erinnert vielleicht an die eines Kinde, das Untergewicht des Party-Girls lässt Tara aber um Jahre älter erscheinen als sie tatsächlich ist.

Auch Gwen Stefani wirkt mit 46 Jahren noch immer genauso wie zu "No Doubt"-Zeiten. Zumindest von weitem. Betrachtet man das Gesicht der Sängerin aus der Nähe, wird jedoch klar: Gwen hat ihren jugendlichen Look einer ordentlichen Portion Botox und gleich mehreren Schichten Make-up zu verdanken.

Courteney Cox ist ebenfalls Stammgast beim Beauty-Doc. Die 52-Jährige lässt ihr Gesicht mit regelmäßigen Botox-Kuren konservieren und wirkt heute noch immer wie zu "Friends"-Zeiten, nur viel künstlicher eben.

Kate Winslet ist eigentlich erst vergangenen Oktober 40 geworden, wirkt aber schon länger, als wäre sie in ihren 40ern. Die Schauspielerin steht aber zu ihren Fältchen: Kate gehört zu den (wenigen) Hollywood-Beautys, die kategorisch auf Botox verzichten.

Ihr Aussehen lässt sich Gwyneth Paltrow ja bekanntlich so einiges kosten. Und die regelmäßigen kosmetischen Behandlungen zahlen sich aus: Gwyn sieht mit 43 noch immer aus wie andere mit 33.