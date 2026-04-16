Amira Aly klagt nach Typveränderung über "Phantomschmerzen"

Erst vor wenigen Tagen hatte Amira Aly ihre Fans mit einer Typveränderung überrascht. Die Ex-Frau von Oliver Pocher hat sich von ihren langen Haaren getrennt und sich beim Frisör einen modischen Long-Bob verpassen lassen.

"Time for a change", schrieb sie unter ein Video, in dem sie den Haarschnitt präsentierte - also "Zeit für eine Veränderung". Dem Posting fügte Aly nach ihrem Friseurbesuch ein Scheren-Emoji hinzu. Die anfängliche Euphorie ist inzwischen aber verflogen. Wie viele Menschen, die sich für einen neuen, ungewohnten Haarschnitt entscheiden, muss sich auch die Moderatorin erst noch daran gewöhnen, dass sie keine langen Haare mehr hat.

Amira Aly bereut Frisör-Besuch

"Ich kann mich nicht so richtig damit anfreunden", gibt die gebürtige Österreicherin in einer Instagram-Story zu. "Vor allem: Ich trage meine Haare ja nie wirklich lange offen. Spätestens nach einem halben Tag binde ich sie irgendwie oben zusammen oder so." Das sähe "hier total bescheuert aus".